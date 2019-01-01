Жалоба.Онлайн: куда и как жаловаться в РФ

"Жаловаться или оставить так" - выбор, который возникает у вас при встрече с хамством, непрофессионализмом, нежеланием или неумением людей справляться со своими должностными обязанностями. К сожалению, сервис, качество услуг и качество работы частных и государственных учреждений нередко оставляют желать лучшего. К ещё большему сожалению, большинство граждан, страдающих от этого, склонны "опускать руки", ограничившись тихими проклятиями.

Проект «Жалоба.Онлайн» призван стать интернет-помощником для тех, кто хочет понимать: как и куда жаловаться в различных ситуациях.

Сталкиваясь с несправедливостью, пренебрежением, халатностью или плохим обращением, граждане ведут себя различным образом. Большинство проглатывает обиду, некоторые пытаются добиться правды и лишь немногие готовы отстаивать свои права всеми возможными законными методами.

Куда жаловаться

Такое попустительство, во-многом, является результатом непростого исторического наследия. В массе своей люди до сих пор не научились полноценно жить в текущих реалиях и успешно решать вопросы в правовом поле. На самом деле, в России созданы для этого положительные условия - с 1993 года РФ официально считается социальным государством (Конституция, глава 1, статья 7). Это значит, в том числе, что человек в нашей стране социально защищен и имеет возможности отстаивать свои права с помощью различных инструментов, государственных и частных учреждений, многие из которых принимают обращения в режиме онлайн.

Как это работает? Великое множество государственных служб и частных организаций предоставляет населению различные услуги, которые и становятся предметами жалоб. Деятельность любого из этих предприятий находится под контролем соответствующих органов - это один адресат для рекламаций. Кроме профильного надзора, как правило, можно успешно жаловаться вышестоящему начальству, в межведомственные контролирующие организации, прокуратуру, суд, общественные объединения и т.д. Важно при этом соблюдать процедуру и действовать в рамках существующих правил.

Информационно-справочный портал «Жалоба.Онлайн» создан для вас юристами и теми, кто добился хороших результатов в противостоянии с врачами, приставами, работодателями, чиновниками, соседями и прочими категориями граждан, которые недобросовестно исполняют свои обязанности, нарушают закон и создают для окружающих дополнительные сложности.

Ведущая деятельность ряда организаций, таких как Роспотребнадзор, государственная жилищная инспекция и прокуратура РФ, заключается в тщательном рассмотрении жалоб и заявлений граждан с целью урегулирования ситуации и решении их проблем. Полномочия других учреждений не сводятся только к приему рекламаций, но это также является их прямой обязанностью. Если добавить к госструктурам общественные правозащитные организации и юридические компании, мы получим прекрасный выбор инструментов для отстаивания прав граждан Российской Федерации.

Как жаловаться

На вопросы - куда и как жаловаться в том или ином случае ответит социально-ориентированный портал «Жалоба.Онлайн». Здесь вы найдете подробные пошаговые инструкции, образцы исков, заявлений и жалоб, обзоры судебной практики, а также всю контактную информацию по надзорным государственным учреждениям, общественным организациям и частным компаниям, куда можно и нужно жаловаться.

Вы также имеете возможность получить консультацию на основании Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", набрав круглосуточный номер 8 800 350-81-94 (звонок по России бесплатный).

Гражданам, которые предпочитают глубже разобраться в ситуации и, по возможности, самостоятельно решить проблему, предлагаем посетить раздел:

Подробные инструкции с образцами исков, жалоб и обращений. Поводы и основания для жалоб, примеры из практики, реквизиты адресатов, адреса страниц для онлайн-жалоб, рекомендации правоведов и ссылки на юридические нормы.

Если вас интересует справочная информация по инстанциям, принимающим обращения в вашем населенном пункте, вам поможет раздел:

Инстанции: справочная информация по организациям: адреса, телефоны, режим работы, официальные сайты, онлайн-приемные, схемы проезда, электронная почта.

Не опускайте руки, если ваши права нарушены! Даже если вам говорят, что справедливости нет и ничего хорошего вы не добьетесь. Практика ежедневно доказывает обратное - люди, методично и без лишних эмоций доказывающие свою правоту, непременно добиваются успеха.