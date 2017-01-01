Калькулятор покупателя
Калькулятор покупателя – это очень удобный и функциональный инструмент, который позволит не только сравнить реальную стоимость товара, но и значительно сэкономить финансовые средства на приобретении нужных вам вещей или продуктов.
Благодаря представленному калькулятору покупателя, удается быстро и точно посчитать стоимость товаров с учетом предлагаемых скидок, сравнить цены весовых товаров за 1 кг, одну единицу или разливных продуктов за 1 л, при этом количество сравниваемых товаров устанавливает непосредственно пользователь.
- за килограмм
- за литр
- за единицу
Для того чтобы быстро определить наиболее экономный вариант покупки, достаточно ввести в соответствующие ячейки калькулятора покупателя стоимость интересующего вас товара, его массу или объем расфасовки, после чего вы сразу же получите информацию о товаре с наиболее низкой ценой, что позволит узнать какой товар выгоднее покупать.
Достаточно сохранить калькулятор покупателя в закладках вашего браузера, и вы сможете получить постоянный доступ к максимально эффективному и очень полезному инструменту, который поможет правильно выбрать товар в зависимости от его стоимости и при этом сэкономить свои деньги.