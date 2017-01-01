Калькулятор покупателя – это очень удобный и функциональный инструмент, который позволит не только сравнить реальную стоимость товара, но и значительно сэкономить финансовые средства на приобретении нужных вам вещей или продуктов.

Благодаря представленному калькулятору покупателя, удается быстро и точно посчитать стоимость товаров с учетом предлагаемых скидок, сравнить цены весовых товаров за 1 кг, одну единицу или разливных продуктов за 1 л, при этом количество сравниваемых товаров устанавливает непосредственно пользователь.